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Чем опасен для здоровья запах нового автомобиля

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Многие автомобилисты балдеют от запаха нового авто. Их поддерживают и производители аксессуаров: автомобильные освежители воздуха с этим запахом одни из самых востребованных. Но радужную картинку подпортили ученые из Пекинского технологического института: они выяснили, что запах новой машины может вызвать смертельные заболевания.

В ходе исследований неназванного гибридного внедорожника стало очевидным, что присутствующие в салоне пластик, искусственная кожа и тканевые элементы вырабатывает не менее 20 опасных для здоровья химических веществ. При этом концентрация некоторых из них оказалась весьма высокой.

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В частности, ученые зафиксировали высокий уровень выделения бензола, формальдегида и ацетальдегида в салоне машины. Несмотря на то, что количество химических веществ не превысило предела китайского стандарта безопасности, эксперты сообщили, что одновременное выделение веществ может спровоцировать развитие рака уже спустя полчаса нахождения в салоне.

Кроме онкологических заболеваний, эти химические вещества могут вызвать головокружение, отдышку и тошноту у пассажиров.

Источник: Carbuzz

Фото: depositphotos.com

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