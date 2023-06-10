Кто больше бургеров съест: соревнования устроили в «Корвете», едущем в управляемом заносе (видео)

Задача – собрать из едущего автомобиля как можно больше еды, съесть и не обляпаться.

Гонщик и видеоблогер Клетус Макфарланд решился на необычный эксперимент: ему надо было проехать на двух вариантах Corvette C5 через «самую быструю в мире раздачу фастфуда», попробовать собрать в управляемом заносе как можно больше еды и остаться при этом относительно чистым.

Базовый Chevrolet Corvette предоставили организаторы съёмок, а дрифт-машину из аналогичного спорткара пятого поколения Макфарланд собрал сам.

На извилистой дороге в Уиллоу-Спрингс расставили разнообразные стойки и подставки, на которых разложили стандартную для фаст-фуда еду — гамбургеры, молочные коктейли и картошку фри. Клетусу Макфарланду предстояло вместе со штурманом как можно быстрее проехать по трассе и собрать как можно больше продуктов.

Что вышло из этой затеи – смотрите в видео.

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Источник: YouTube eBay Motors

Фото: Скриншот видео Youtube