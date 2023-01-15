Ни в коем случае не жмем на тормоз.

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Зимой занос часто приводит к ДТП с разными по тяжести последствиями. Если у вас задние ведущие колеса, как не дать машине потерять управление? Объясняет специалист «За рулем» Максим Гомянин.

Занос на заднем приводе возникает, когда, например, на повороте водитель резко нажимает газ. Ведущие колеса срываются в пробуксовку, и задняя ось стремится обогнать переднюю. Бороться с заносом имеет смысл, пока вас не развернуло на 180 градусов.

По словам Гомянина, нужно повернуть руль в сторону заноса и плавно сбрасывать газ. Не нажимайте тормоз — будет только хуже. Рулем нужно работать на опережение, потому что после первого заноса машину может понести во второй и третий. Такая ситуация называется ритмический занос. Цена ошибки — вылет в кювет или на встречную полосу.

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Фото: YouTube