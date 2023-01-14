Годный лайфхак: как предотвратить угон

Люди, не вылезающие из социальных сетей, любят подразнить подписчиков красивой жизнью. Фотографии четких пацанов или амбициозных девушек часто делаются на фоне автомобиля, особенно если это дорогая и шикарная машина. По словам эксперта «За рулем» Алексея Ревина, здесь и кроется опасность.
Например, фото с госномерами дает потенциальному вору немало ценных сведений. Он уже узнает и адрес, по которому можно найти автомобиль, и привычки владельца, и порой даже тип противоугонки.
Через разные онлайн-сервисы ищутся другие сведения о владельце. Например, адрес места работы или учебы.
Еще хуже, если автовладелец начинает кичиться отдыхом в заморских странах: тогда автовор понимает, что спасать машину от кражи или искать ее, вероятно, будет некому.
Алексей Ревин советует не выкладывать в социальные сети информацию, потенциально интересную для преступников, быть аккуратнее.
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Фото: depositphotos.com
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