Годный лайфхак: как предотвратить угон — журнал За рулем

Годный лайфхак: как предотвратить угон

Он касается интернета.

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Люди, не вылезающие из социальных сетей, любят подразнить подписчиков красивой жизнью. Фотографии четких пацанов или амбициозных девушек часто делаются на фоне автомобиля, особенно если это дорогая и шикарная машина. По словам эксперта «За рулем» Алексея Ревина, здесь и кроется опасность.

Например, фото с госномерами дает потенциальному вору немало ценных сведений. Он уже узнает и адрес, по которому можно найти автомобиль, и привычки владельца, и порой даже тип противоугонки.

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Через разные онлайн-сервисы ищутся другие сведения о владельце. Например, адрес места работы или учебы.

Еще хуже, если автовладелец начинает кичиться отдыхом в заморских странах: тогда автовор понимает, что спасать машину от кражи или искать ее, вероятно, будет некому.

Алексей Ревин советует не выкладывать в социальные сети информацию, потенциально интересную для преступников, быть аккуратнее.

Фото: depositphotos.com

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