Годный лайфхак: как предотвратить угон

Он касается интернета.

Материалы по теме 13 простых приемов, которые спасут машину от угона

Люди, не вылезающие из социальных сетей, любят подразнить подписчиков красивой жизнью. Фотографии четких пацанов или амбициозных девушек часто делаются на фоне автомобиля, особенно если это дорогая и шикарная машина. По словам эксперта «За рулем» Алексея Ревина, здесь и кроется опасность.

Например, фото с госномерами дает потенциальному вору немало ценных сведений. Он уже узнает и адрес, по которому можно найти автомобиль, и привычки владельца, и порой даже тип противоугонки.

Через разные онлайн-сервисы ищутся другие сведения о владельце. Например, адрес места работы или учебы.

Еще хуже, если автовладелец начинает кичиться отдыхом в заморских странах: тогда автовор понимает, что спасать машину от кражи или искать ее, вероятно, будет некому.

Алексей Ревин советует не выкладывать в социальные сети информацию, потенциально интересную для преступников, быть аккуратнее.

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Фото: depositphotos.com