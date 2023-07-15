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Mercedes-Benz будет заряжаться на станциях TeslaMercedes-Benz будет заряжаться на станциях Tesla
С 2024 года Mercedes-Benz будет предлагать...

Mercedes-Benz будет заряжаться на станциях Tesla

С 2024 года Mercedes-Benz будет предлагать своим клиентам адаптеры, чтобы они могли заряжать электромобили на станциях Tesla Supercharger.

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Mercedes-Benz стал первым немецким автопроизводителем, который решил использовать разъем для зарядки электромобилей Tesla.

С 2024 года Mercedes-Benz будет предлагать своим клиентам адаптеры, чтобы они могли заряжать свои электромобили на станциях Tesla Supercharger, которые используют вилку и розетку североамериканского стандарта зарядки (NACS). А уже в 2025 году Mercedes-Benz начнет производить автомобили с зарядным портом Tesla, что позволит владельцам обходиться без адаптеров.

Решение Mercedes-Benz присоединиться к стандарту Tesla следует за другими автопроизводителями, такими как Ford, GM, Volvo, Polestar и Rivian, которые также поддержали разъем Tesla.

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Mercedes-Benz планирует установить 400 зарядных станций в Северной Америке, которые также будут поддерживать разъем Tesla NACS.10 000.

Источник: IXBT

Фото: Mercedes-Benz AG

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За РулемЛежнин Роман
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