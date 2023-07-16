В Париже владельцев внедорожников заставят больше платить за парковку
Хотя предлагаемые надбавки нацелены только на владельцев внедорожников (сюда же относятся и кроссоверы), детали плана все еще неясны – будут ли определять тарифы размер, вес и мощность автомобиля?
Ожидается, что электромобили избегут повышенных сборов, которые должны вступить в силу с 1 января следующего года.
Власти Парижа единогласно поддержали эту меру.
Чиновники говорят, что количество внедорожников в городе увеличилось на 60% за последние четыре года, и теперь они составляют 15% из 1,15 млн частных автомобилей, которые заполонили парижские улицы.
Давид Беллиард, заместитель мэра, ответственный за общественное пространство и политику мобильности, говорит, что внедорожники вообще неуместны в городской среде.
Здесь нет грунтовых тропинок, нет горных дорог… Внедорожники в Париже абсолютно бесполезны! Более того, они опасны, громоздки и требуют слишком много ресурсов для производства», – считает он.
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Источник: Autoblog
Фото: Unsplash
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