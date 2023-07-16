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В Париже владельцев внедорожников заставят больше платить за парковку

Власти предлагают их владельцам задуматься – а нужны ли им такие автомобили?

Этот компактный кроссовер Geely стоит около 1,6 млн рублей

Хотя предлагаемые надбавки нацелены только на владельцев внедорожников (сюда же относятся и кроссоверы), детали плана все еще неясны – будут ли определять тарифы размер, вес и мощность автомобиля?

Ожидается, что электромобили избегут повышенных сборов, которые должны вступить в силу с 1 января следующего года.

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Власти Парижа единогласно поддержали эту меру.

Чиновники говорят, что количество внедорожников в городе увеличилось на 60% за последние четыре года, и теперь они составляют 15% из 1,15 млн частных автомобилей, которые заполонили парижские улицы.

Давид Беллиард, заместитель мэра, ответственный за общественное пространство и политику мобильности, говорит, что внедорожники вообще неуместны в городской среде.

Здесь нет грунтовых тропинок, нет горных дорог… Внедорожники в Париже абсолютно бесполезны! Более того, они опасны, громоздки и требуют слишком много ресурсов для производства», – считает он.

Источник: Autoblog

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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