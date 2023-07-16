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Ученые создали новый асфальт – дешевый и экологичный

Асфальтобетон может применяться для покрытия нескоростных автомобильных дорог общего пользования, благоустройства общественных и дворовых территорий.

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Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали и запатентовали дешевый и экологичный асфальтобетон для дорог в регионах, где происходит добыча полезных ископаемых.

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В его составе предложено использовать щебень из гравия (от 31% до 35%), песок из отсевов дробления (от 60% до 65%), буровой шлам (4-9%) и битум (5,4-6,0%).

Важно, что для производства нового асфальтобетона не требуется менять технологию его изготовления. А испытания показали, что изобретение полностью соответствует всем требованиям ГОСТа, обладая стойкостью к воде и трещинам, а также высокой прочностью при сжатии.

Источник: ФИПС

Фото: Depositphotos

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За РулемПономарева Дарина
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