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Запас хода Tesla Cybertruck оказался гораздо меньше обещанного

Футуристичный пикап сможет проезжать без подзарядки до 563 км.

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По слухам, долгожданный Tesla Cybertruck может выйти с аккумуляторной батареей, рассчитанной на 563 км без подзарядки.

Если это окажется правдой, то первый пикап Tesla недотянет до обещанных на презентации в 2019 году 620 км пробега. И будет уступать Chevrolet Silverado EV, который проезжает 724 км, но обойдет Ford F-150 Lightning с максимальной дальностью пробега 515 км при оснащении пакетом Extended-Range.

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Производство Tesla Cybertruck было запущено на прошлой неделе, компания планирует выпустить 2000 автомобилей. По словам главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, в России такой электропикап будет стоить намного дороже 10 миллионов рублей.

Источник: IXBT

Фото: Tesla

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За РулемЛежнин Роман
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