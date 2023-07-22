Брутальный и технологичный: представлен военный Хаммер с начинкой Tesla

Канадская компания выставила на продажу почти за 100 000 долларов электрический Humvee с двигателем Tesla и интересными характеристиками.

При переоборудовании обычных автомобилей в электрокары чаще всего используют внутренности от Tesla.

Не отступила от традиций и North American Electric Vehicle – компания по переоборудованию электромобилей, базирующаяся в Оливере, Британская Колумбия.

Внедорожник оборудован двумя электродвигателями от Tesla Model S суммарной мощностью 600 л. с., аккумулятор рассчитан на запас хода 240 км.

За дополнительные 20 000 долларов компания может добавить больше батарейных модулей Tesla, чтобы попытаться удвоить запас хода. Установлены 37-люймовые шины и 20-дюймовые диски.

Салон выполнен в черном виниле, сиденья от фирмы Corbeau Moab. В центральную консоль вмонтированы аж три iPad и GPS-спидометр. За доплату в 6000 долларов можно заказать полностью кожаный салон.

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Источник: Electrek

Фото: скриншот видео Youtube