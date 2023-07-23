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Cybertruck обязан своим появлением скучному дизайну Ford

Илон Маск создал Tesla Cybertruck, потому что пикапы Ford были «скучными». Использование нержавеющей стали открыло новые возможности для внешнего вида пикапа.

Tesla наконец-то построила первый Cybertruck

Идею создания эпатажного пикапа Tesla Cybertruck объяснил биограф миллиардера Илона Маска Уолтер Айзексон. Мысль о Cybertruck пришла в голову Маску около 6 лет назад. А такой необычный дизайн был выбран потому, что Илон Маск считал традиционные пикапы Ford скучными.

Сидит он там со своим главным дизайнером Францем фон Хольцхаузеном, смотрит на грузовик Ford, да и говорит: «Нет, это скучно» - рассказал Айзексон в интервью.
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Айзексон пояснил, что Маск не любит скучать, он собрал разные образы из фильмов, научной фантастики и видеоигр, желая сделать что-то в этом стиле. Однако на собрании все были против и «накинулись на него». В конце концов Маск заявил:

«Да прекратите. Мы сделаем это. Мы сделаем это вызывающе».

Источник: Business Insider

Фото: Tesla, Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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