Cybertruck обязан своим появлением скучному дизайну Ford

Илон Маск создал Tesla Cybertruck, потому что пикапы Ford были «скучными». Использование нержавеющей стали открыло новые возможности для внешнего вида пикапа.

Идею создания эпатажного пикапа Tesla Cybertruck объяснил биограф миллиардера Илона Маска Уолтер Айзексон. Мысль о Cybertruck пришла в голову Маску около 6 лет назад. А такой необычный дизайн был выбран потому, что Илон Маск считал традиционные пикапы Ford скучными.

Сидит он там со своим главным дизайнером Францем фон Хольцхаузеном, смотрит на грузовик Ford, да и говорит: «Нет, это скучно» - рассказал Айзексон в интервью.

Айзексон пояснил, что Маск не любит скучать, он собрал разные образы из фильмов, научной фантастики и видеоигр, желая сделать что-то в этом стиле. Однако на собрании все были против и «накинулись на него». В конце концов Маск заявил:

«Да прекратите. Мы сделаем это. Мы сделаем это вызывающе».

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Источник: Business Insider

Фото: Tesla, Unsplash