Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Что водителю хорошо, то автошколе – расходы: требования к учебным авто хотят ужесточитьЧто водителю хорошо, то автошколе – расходы: требования к учебным авто хотят ужесточить
В Госдуме предложили обязать автошколы...
На заводах Tesla царит ад – рассказы работниковНа заводах Tesla царит ад – рассказы работников
Илон Маск любит трудоголиков и заставляет людей...
Сможете разобрать УАЗик за минуту? А потом собрать? (видео)Сможете разобрать УАЗик за минуту? А потом собрать? (видео)
На форуме «Армия-2023» показали скоростную...

Китайские бренды обещают россиянам еще больше новых моделей

Автостат: 46 моделей 20 китайских марок появятся на российском рынке до конца года

За оставшиеся пять месяцев 2023 года китайские бренды намерены вывести на российских рынок 46 новых моделей, 13 из которых – электромобили. Такие данные приводит Автостат, изучив 20 китайских брендов.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Renault Duster 2011-2020: полный список неисправностей

В статистике при этом не учитываются машины, которые ввезут по параллельному импорту, а также заявления отдельных китайских брендов (Aito, LiXiang, Luxeed, Jaecoo и других), которые только объявили о своих намерениях выйти на российских рынок.

По данным Автостата, с начала года в России зафиксированы премьеры 30 моделей 14 китайских марок (из них 3 электромобиля). В июле стартовали продажи еще порядка 10 моделей. Такими темпами в ближайшее время российскому потребителю будут доступны около 100 китайских моделей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автостат

Фото: depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0