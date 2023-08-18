Китайские бренды обещают россиянам еще больше новых моделей

Автостат: 46 моделей 20 китайских марок появятся на российском рынке до конца года

За оставшиеся пять месяцев 2023 года китайские бренды намерены вывести на российских рынок 46 новых моделей, 13 из которых – электромобили. Такие данные приводит Автостат, изучив 20 китайских брендов.

В статистике при этом не учитываются машины, которые ввезут по параллельному импорту, а также заявления отдельных китайских брендов (Aito, LiXiang, Luxeed, Jaecoo и других), которые только объявили о своих намерениях выйти на российских рынок.

По данным Автостата, с начала года в России зафиксированы премьеры 30 моделей 14 китайских марок (из них 3 электромобиля). В июле стартовали продажи еще порядка 10 моделей. Такими темпами в ближайшее время российскому потребителю будут доступны около 100 китайских моделей.

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Источник: Автостат

Фото: depositphotos.com