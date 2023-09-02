На зарядных станциях Tesla будут показывать кино

Tesla начнет строить Supercharger-центры с ресторанами и кинотеатрами

Tesla получила разрешение на строительство первого уникального Supercharger-центра по адресу 7001 W. Santa Monica Boulevard.

Зарядная станция Tesla

Процесс получения разрешения на строительство начался в ноябре 2022 года, когда Tesla подала заявку на планировку территории, возведение стен и установку киноэкранов. После восьми месяцев ожидания проект был одобрен властями Лос-Анджелеса, и 18 июля было выдано разрешение.

Генеральный директор компании Илон Маск сообщил, что на территории Supercharger будут установлены 32 зарядные станции, ресторан с разнообразным меню и места для отдыха на крыше. Однако настоящей изюминкой станут два киноэкрана, на которых будут транслироваться трейлеры известных фильмов.

Проект окончательно утвердили после успешной проверки 9 августа.

Источник: Teslarati

Фото: Unsplash