На зарядных станциях Tesla будут показывать кино
Tesla получила разрешение на строительство первого уникального Supercharger-центра по адресу 7001 W. Santa Monica Boulevard.
Процесс получения разрешения на строительство начался в ноябре 2022 года, когда Tesla подала заявку на планировку территории, возведение стен и установку киноэкранов. После восьми месяцев ожидания проект был одобрен властями Лос-Анджелеса, и 18 июля было выдано разрешение.
Генеральный директор компании Илон Маск сообщил, что на территории Supercharger будут установлены 32 зарядные станции, ресторан с разнообразным меню и места для отдыха на крыше. Однако настоящей изюминкой станут два киноэкрана, на которых будут транслироваться трейлеры известных фильмов.
Проект окончательно утвердили после успешной проверки 9 августа.
Источник: Teslarati
Фото: Unsplash
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