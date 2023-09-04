Патрули на дорогах начали проверять чадящие автомобили
Представители Минприроды Грузии начали проверять на дорогах машины на наличие выхлопных газов, объем которых превышает установленную норму вредных веществ. При этом не важно, прошли ли автомобили обязательный в стране техосмотр.
Сначала контролировать выхлопы намерены в четырех крупных городах: Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави.
За превышение допустимой нормы частников оштрафуют на 100 лари (3,7 тыс. рублей), а юрлицо – на 500 лари (18 тыс. рублей). За повторное нарушение штраф составит 300 лари (11 тыс. рублей) и 55 тыс. лари соответственно. Если автомобиль будет пойман трижды, нарушителям придется сильно раскошелиться – физлицам на 600 лари (22 тыс. рублей), юрлицам – на 3 тыс. лари (110 тыс. рублей).
По действующим в стране нормам, коэффициент выхлопов для двигателей, работающих на бензине, должен составлять 0,6%.
Проверяющим известно, что некоторые автомобилисты при прохождении техосмотра, зная, что их машина выбрасывает вредные вещества в атмосферу, на этапе проверки применяют спецдобавки в топливо, чтобы обмануть специалистов.
В Грузии зарегистрировано примерно 1,6 млн автомобилей, и только 800 тыс. проходят периодическое техническое инспектирование. Остальные предпочитают платить штрафы. С введением новых проверок ситуация с экологией в городах должна улучшиться, считают специалисты.
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Источник: ТАСС
Фото: Depositphotos
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