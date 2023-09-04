Патрули на дорогах начали проверять чадящие автомобили

В Грузии Минприроды проверяет на «выхлоп» авто в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави

Представители Минприроды Грузии начали проверять на дорогах машины на наличие выхлопных газов, объем которых превышает установленную норму вредных веществ. При этом не важно, прошли ли автомобили обязательный в стране техосмотр.

Сначала контролировать выхлопы намерены в четырех крупных городах: Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави.

За превышение допустимой нормы частников оштрафуют на 100 лари (3,7 тыс. рублей), а юрлицо – на 500 лари (18 тыс. рублей). За повторное нарушение штраф составит 300 лари (11 тыс. рублей) и 55 тыс. лари соответственно. Если автомобиль будет пойман трижды, нарушителям придется сильно раскошелиться – физлицам на 600 лари (22 тыс. рублей), юрлицам – на 3 тыс. лари (110 тыс. рублей).

По действующим в стране нормам, коэффициент выхлопов для двигателей, работающих на бензине, должен составлять 0,6%.

Проверяющим известно, что некоторые автомобилисты при прохождении техосмотра, зная, что их машина выбрасывает вредные вещества в атмосферу, на этапе проверки применяют спецдобавки в топливо, чтобы обмануть специалистов.

В Грузии зарегистрировано примерно 1,6 млн автомобилей, и только 800 тыс. проходят периодическое техническое инспектирование. Остальные предпочитают платить штрафы. С введением новых проверок ситуация с экологией в городах должна улучшиться, считают специалисты.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos