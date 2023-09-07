Круиз по Китаю: что известно о новом туристическом автобусе ЛиАЗ

ЛиАЗ планирует выпуск китайских автобусов Foton под именем Круиз

На выставке Comtrans-2023 представлен новый туристический автобус под давно известным названием Круиз. В экспозиции Круиз соседствует с еще одним автобусом – Ситимакс-12, и это не случайно: обе машины планируются к сборке на ЛиАЗе, входящем в «Группу ГАЗ».

Но если Ситимакс-12 – это вполне самостоятельная разработка, то Круиз – «адаптированный» китайский Foton BJ, сообщает источник. Сам по себе Foton BJ – машина интересная.

Речь про серию BJ6103/BJ6105 довольно свежей разработки. Прочный несущий кузов, покрытый антикором, пожаробезопасный моторный отсек – качества для локализации в РФ немаловажные.

Автобус рассчитан на 54 пассажиров, имеет полную массу 14,2 тонны (при снаряженной 10,4 тонны), длина кузова достигает 10,5 м. В движение машина приводится дизельным двигателем – в зависимости от модификации, это движок объемом 6,0-7,3 литра и мощностью 220-260 л.с.

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Источник: Автопоток

Фото: https://t.me/autopotoknews