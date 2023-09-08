В Москве изменят движение транспорта в четырех округах

Ограничения движения в Москве: что, где и когда перекроют 9 и 10 сентября

В предстоящие выходные Москва будет праздновать День города. Из-за многочисленных мероприятий будет перекрыто движение в ЦАО, ЗАО, СВАО и ТиНАО. Изменения также коснутся правил парковки.

ЦАО

9 сентября с 08:00 до окончания празднования Дня города закроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

С 18:00 и до конца мероприятий будут закрыты съезды: Проектируемый проезд № 2309 и улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-ю Фрунзенскую, Ефремова, Трубецкую, переулок Хользунова, а также дублер Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 на Комсомольском проспекте.

Парковка там будет недоступна 8 сентября с 00:01.

ЗАО

Движение перекроют 9 сентября с 12:00 до 22:00 и 10 сентября с 15:00 до 22:00 на улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 1а до дома 1б на площади Победы. Помимо этого, 9 и 10 сентября с 20:00 до 22:00 ограничат движение в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 45 до дома 41.

На этих участках будет недоступна парковка.

ТиНАО

9 сентября с 08:00 до 16:00 будут перекрыты Молодежная и Березовая улицы, а 10 сентября с 08:00 до 22:00 — Театральная улица.

СВАО

Во время проведения парада трамваев 9 сентября с 11:30 до 12:30 не более чем на 10 минут будут перекрывать ряд улиц. Это коснется участков улиц Новомосковской, Валентины Леонтьевой, Сергея Эйзенштейна, а также 6-го Останкинского переулка, Останкинского, Продольного и 1-го Сельскохозяйственного проездов.

Госавтоинспекция призывает водителей планировать движение на автомобиле с учетом изменений и напоминает, что метро и МЦК в День города будет работать круглосуточно.

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Источник: Сайт мэра Москвы

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»