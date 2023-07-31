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Сегодня начинается новый эксперимент с парковками

Бесплатные парковки предназначены для пациентов трех столичных поликлиник.

С улиц Москвы пропадут паркоматы

С 31 июля в Москве стартовал пилотный проект на стоянке у зон трех поликлиник. Во время посещения врача в течение двух часов пациенты смогут бесплатно оставлять свои автомобили.

Бесплатные места для посетителей поликлиник были выделены и ранее, однако зачастую они оказывались заняты машинами сотрудников соседних офисов. Чтобы сохранить доступность льготных мест для стоянки, и был запущен пилотный проект. После выделенных двух часов вступает повышенный тариф парковки, который составляет 1000 рублей в час.

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Пилотный проект затронул 12 парковочных мест возле трех городских поликлиник:

  • в Проточном переулке, 3-5, с. 1 (на Арбате)
  • улице Иерусалимской, 4, с. 1 (Таганка)
  • улице Лестева, 5 (Даниловский район).

Это довольно оживленные места, поблизости от поликлиник много магазинов, кафе и офисов.

Специальные места обозначены синими информационными щитами.

Столичные власти подсчитали, что в среднем люди проводят в поликлинике около получаса, включая прием у врача, приход немного заранее до назначенного времени и сборы после. Так что двух часов пациентам вполне должно хватить. Если эксперимент пройдет удачно, это решение распространят и на другие медучреждения.

Чтобы воспользоваться бесплатной парковкой, посетителю поликлиники необходимо запустить парковочную сессию любым удобным способом. Затем начать сессию в течение 5 минут с момента остановки, первые 2 часа парковка будут бесплатными.

Со 121-й минуты начинается списание платы за парковку по повышенному тарифу. Повторно оставить машину на парковке бесплатно можно будет не ранее чем через 30 минут после завершения предыдущей сессии.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: из открытых источников

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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