Сегодня начинается новый эксперимент с парковками

Бесплатные парковки предназначены для пациентов трех столичных поликлиник.

С 31 июля в Москве стартовал пилотный проект на стоянке у зон трех поликлиник. Во время посещения врача в течение двух часов пациенты смогут бесплатно оставлять свои автомобили.

Бесплатные места для посетителей поликлиник были выделены и ранее, однако зачастую они оказывались заняты машинами сотрудников соседних офисов. Чтобы сохранить доступность льготных мест для стоянки, и был запущен пилотный проект. После выделенных двух часов вступает повышенный тариф парковки, который составляет 1000 рублей в час.

Пилотный проект затронул 12 парковочных мест возле трех городских поликлиник:

в Проточном переулке, 3-5, с. 1 (на Арбате)

улице Иерусалимской, 4, с. 1 (Таганка)

улице Лестева, 5 (Даниловский район).

Это довольно оживленные места, поблизости от поликлиник много магазинов, кафе и офисов.

Специальные места обозначены синими информационными щитами.

Столичные власти подсчитали, что в среднем люди проводят в поликлинике около получаса, включая прием у врача, приход немного заранее до назначенного времени и сборы после. Так что двух часов пациентам вполне должно хватить. Если эксперимент пройдет удачно, это решение распространят и на другие медучреждения.

Чтобы воспользоваться бесплатной парковкой, посетителю поликлиники необходимо запустить парковочную сессию любым удобным способом. Затем начать сессию в течение 5 минут с момента остановки, первые 2 часа парковка будут бесплатными.

Со 121-й минуты начинается списание платы за парковку по повышенному тарифу. Повторно оставить машину на парковке бесплатно можно будет не ранее чем через 30 минут после завершения предыдущей сессии.

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Источник: из открытых источников

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»