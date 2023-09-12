Багровые винные реки затопили городские дороги (видео)
Красное вино разлилось рекой по улицам португальского города Анадия – там взорвались резервуары на местном винзаводе. В общей сложности вылилось 2,2 млн литров алкоголя.
Компания уже взяла на себя ответственность за ущерб, который она могла нанести жителям, а городской совет утверждает, что не допустил попадания вина в реку и возникновения экологической катастрофы.
Винопроизводитель обратился к местным жителям с призывом сфотографировать ущерб, нанесенный разлитым вином, чтобы можно было компенсировать все понесенные потери.
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Источник: JN
Фото: скриншот видео Youtube
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