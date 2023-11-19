Ушла эпоха: Camry 2025 лишилась легендарного 3,5-литрового двигателя V6
Toyota лишилась легендарного 3,5-литрового двигателя V6. Это решение от Toyota означает, что легендарная «Камри три и пять» с V6 двигателем канула в лету.
С момента своего появления в 1988 году в США Toyota Camry предлагала моторы V6 в своей линейке на протяжении нескольких десятилетий. Однако, в 2025 году компания приняла решение отказаться от этого двигателя.
Вместо V6, новая модель будет оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым гибридным двигателем, который развивает мощность 225 л. с. с передним приводом и 232 л. с. с полным приводом. Хотя это значительно меньше, чем уходящие 301 л. с. у V6, гибридная система обеспечивает более эффективное использование топлива и меньшую экологическую нагрузку.
Кроме того, компания также прекратила производство спортивной модели TRD для Camry. Это решение может быть связано с фокусировкой Toyota на гибридной технологии и стремлением предложить более экологически чистые варианты автомобилей.
Источник: Motor1
Фото: Toyota
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости
Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.