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Ушла эпоха: Camry 2025 лишилась легендарного 3,5-литрового двигателя V6

Camry девятого поколения будет доступна исключительно с гибридной трансмиссией

Toyota лишилась легендарного 3,5-литрового двигателя V6. Это решение от Toyota означает, что легендарная «Камри три и пять» с V6 двигателем канула в лету.

Toyota Camry 2025
Toyota Camry 2025

С момента своего появления в 1988 году в США Toyota Camry предлагала моторы V6 в своей линейке на протяжении нескольких десятилетий. Однако, в 2025 году компания приняла решение отказаться от этого двигателя.

Toyota Camry 2025
Toyota Camry 2025
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Названы новые цены на Toyota Camry и RAV4, ввезенные из Китая

Вместо V6, новая модель будет оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым гибридным двигателем, который развивает мощность 225 л. с. с передним приводом и 232 л. с. с полным приводом. Хотя это значительно меньше, чем уходящие 301 л. с. у V6, гибридная система обеспечивает более эффективное использование топлива и меньшую экологическую нагрузку.

Силовая установка Toyota Camry 2025
Силовая установка Toyota Camry 2025

Кроме того, компания также прекратила производство спортивной модели TRD для Camry. Это решение может быть связано с фокусировкой Toyota на гибридной технологии и стремлением предложить более экологически чистые варианты автомобилей.

Салон Toyota Camry 2025
Салон Toyota Camry 2025

Источник: Motor1

Фото: Toyota

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-15