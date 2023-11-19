Ушла эпоха: Camry 2025 лишилась легендарного 3,5-литрового двигателя V6

Camry девятого поколения будет доступна исключительно с гибридной трансмиссией

Toyota лишилась легендарного 3,5-литрового двигателя V6. Это решение от Toyota означает, что легендарная «Камри три и пять» с V6 двигателем канула в лету.

Toyota Camry 2025

С момента своего появления в 1988 году в США Toyota Camry предлагала моторы V6 в своей линейке на протяжении нескольких десятилетий. Однако, в 2025 году компания приняла решение отказаться от этого двигателя.

Toyota Camry 2025

Вместо V6, новая модель будет оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым гибридным двигателем, который развивает мощность 225 л. с. с передним приводом и 232 л. с. с полным приводом. Хотя это значительно меньше, чем уходящие 301 л. с. у V6, гибридная система обеспечивает более эффективное использование топлива и меньшую экологическую нагрузку.

Силовая установка Toyota Camry 2025

Кроме того, компания также прекратила производство спортивной модели TRD для Camry. Это решение может быть связано с фокусировкой Toyota на гибридной технологии и стремлением предложить более экологически чистые варианты автомобилей.

Салон Toyota Camry 2025

Источник: Motor1

Фото: Toyota