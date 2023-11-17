Названы новые цены на Toyota Camry и RAV4, ввезенные из Китая

Toyota Camry и RAV4 из параллельного импорта стали дороже на 150–290 тыс. рублей

Несмотря на то, что дилеры утверждают об экономически невыгодным для них ввозе авто по параллельному импорту, интерес у потребителей к таким автомобилям по-прежнему высок. Покупателей не пугает даже тот факт, что большинство машин теперь привозят из Китая. Только вот цены на них при этом далеко не китайские и продолжают расти.

Так, в ноябре дилеры повысили стоимость на ряд моделей Toyota, которые поставляют по параллельному импорту.

К примеру, Toyota Camry китайской сборки сейчас стоит 4,99 млн рублей против 4,7 млн рублей в начале осени. За эти деньги предлагается седан в топовой версии с 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 200 л.с.

Прибавила в цене и еще одна популярная модель Toyota – кроссовер RAV4. Его стоимость в ноябре возросла до 5 млн рублей. В начале осени этот автомобиль можно было купить у столичного дилера за 4,85 млн рублей. Речь идет о комплектации с бензиновым двухлитровым мотором мощностью 171 л. с. и АКП.

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Источник: Autonews

Фото: Unsplash