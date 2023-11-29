2 тысячи км на одной заправке: Москвич планирует суперсовременную модель

Москвич-2030: рестайлинг всей линейки, новые платформы и шесть новых моделей

В период с 2024 по 2027 годы автозавод «Москвич» планирует рестайлинг и модернизацию нынешних моделей, а также запуск трех новых – все они также будут лицензионными версиями машин нынешнего партнера, китайского JAC. Причем среди этих трех моделей будет гибридная версия – о перспективности таких автомобилей даже по сравнению с полностью электрическими заявил директор «Москвича» по производтву Олег Масляков.

«Мы очень внимательно изучаем сейчас гибридные технологии. Из общения с китайскими партнерами мы видим, что тренд на EV идет на спад. И на данный момент в головах инженеров рождается больше вариантов гибридных автомобилей. Мы смотрим на вариант REV, то есть это гибрид с расширенной дальностью – до 2 тысяч км без необходимости подзарядки», – сказал Масляков на форуме «Российский промышленник».

Планы Москвича до 2030 года

Нынешние модели обозначаются производителем как М3 и М6 – соответственно, это компакт-кросс Москвич 3 (и электроверсия 3e) и седан Москвич 6, к которым в 2024 году добавится кроссовер D-класса Москвич 8 (М8). Что касается новых машин, они носят обозначения М2, М5+ и М5+ PHEV – это косвенно говорит о том, что гибридная версия будет у ранее анонсированного кроссовера Москвич 5, а в линейке появится модель, которая компактнее нынешнего Москвича 3, условный класс B+.

Кроме того, в планах на ближайшее время – работа с другим иностранным партнером и выпуск зарядных станций. А в перспективе 2027-30 годов – запуск 4 платформ и 6 новых моделей Москвича.

Источник: ТАСС, Максим Кадаков