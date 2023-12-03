Зачем новому Renault 5 большой экран на капоте?

Новый бюджетный электромобиль Renault 5 покажут в Женеве в феврале 2024 года

Ожидается, что этот автомобиль станет одним из самых доступных электромобилей в Европе, с ценой около 25 тыс. евро.

Renault 5

Особенной чертой автомобиля является большой экран, встроенный прямо в капот. Этот инновационный дисплей будет отображать уровень заряда тяговой батареи. Таким образом, водители смогут легко отслеживать оставшуюся энергию и планировать свои поездки с учетом этой информации.

Renault 5

Кроме того, на тизерах можно увидеть заднюю дверь без ручки в привычном месте.

Судя по изображениям, новый Renault 5 будет приближен к концепту, представленному в 2021 году. Ожидается, что на старте продаж будет доступна версия с тяговой батареей ёмкостью 52 кВт·ч и запасом хода 400 км. Впоследствии, появится вариант с батареей ёмкостью 40 кВт·ч, который будет более доступным по цене.

Renault 5 Renault 5

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Источник: ITHome