Новое поколение седанов Genesis оказалось намного дешевле прошлого – и вот почему

Компания Genesis объявила цены на Electrified G80 2024 модельного года

Новое поколение Genesis Electrified G80 оказалось на 5380 долларов дешевле предыдущего. Причиной является добавление в линейку более простой комплектации.

Genesis Electrified G80 2024

Ранее Electrified G80 предлагался только в комплектации Prestige. После добавления комплектации Advanced, комплектация Prestige стала максимальной. Теперь топовую модель 2024 года можно приобрести за 80 320 долларов, что на 630 долларов меньше, чем раньше.

Genesis Electrified G80 2024

Подробной информации о новом Electrified G80 Advanced все еще нет. Однако известно, что он будет использовать двухмоторную полноприводную трансмиссию мощностью 365 л. с., такую же, как и в версии Prestige.

Ожидается, что Genesis Electrified G80 2024 скоро поступит в продажу на американском рынке.

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Источник: CarAndDriver