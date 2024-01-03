Новое поколение седанов Genesis оказалось намного дешевле прошлого – и вот почему
Новое поколение Genesis Electrified G80 оказалось на 5380 долларов дешевле предыдущего. Причиной является добавление в линейку более простой комплектации.
Ранее Electrified G80 предлагался только в комплектации Prestige. После добавления комплектации Advanced, комплектация Prestige стала максимальной. Теперь топовую модель 2024 года можно приобрести за 80 320 долларов, что на 630 долларов меньше, чем раньше.
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Подробной информации о новом Electrified G80 Advanced все еще нет. Однако известно, что он будет использовать двухмоторную полноприводную трансмиссию мощностью 365 л. с., такую же, как и в версии Prestige.
Ожидается, что Genesis Electrified G80 2024 скоро поступит в продажу на американском рынке.
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Источник: CarAndDriver
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