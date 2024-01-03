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Новое поколение седанов Genesis оказалось намного дешевле прошлого – и вот почему

Компания Genesis объявила цены на Electrified G80 2024 модельного года

Новое поколение Genesis Electrified G80 оказалось на 5380 долларов дешевле предыдущего. Причиной является добавление в линейку более простой комплектации.

Genesis Electrified G80 2024
Genesis Electrified G80 2024

Ранее Electrified G80 предлагался только в комплектации Prestige. После добавления комплектации Advanced, комплектация Prestige стала максимальной. Теперь топовую модель 2024 года можно приобрести за 80 320 долларов, что на 630 долларов меньше, чем раньше.

Genesis Electrified G80 2024
Genesis Electrified G80 2024

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Подробной информации о новом Electrified G80 Advanced все еще нет. Однако известно, что он будет использовать двухмоторную полноприводную трансмиссию мощностью 365 л. с., такую же, как и в версии Prestige.

Ожидается, что Genesis Electrified G80 2024 скоро поступит в продажу на американском рынке.

Источник: CarAndDriver

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Genesis
Количество просмотров 4
03.01.2024
Фото:Genesis
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Отзывы о Genesis G80

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