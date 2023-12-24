Интересная гонка между двумя прямыми конкурентами на рынке электрокаров
Недавно два ведущих электромобиля BYD Seal и Tesla Model 3 сошлись в гонке по прямой, чтобы определить, кто из них быстрее и может претендовать на звание лидера рынка.
Tesla Model 3 Long Range, известный своей мощностью и производительностью, оснащен двумя электромоторами, выдающими 490 л. с. и 490 Н·м крутящего момента. С весом в 1840 килограммов, Model 3 является более легким соперником, но его стоимость также выше, чем у китайского конкурента.
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BYD Seal, с другой стороны, весит 2055 килограммов, но обладает впечатляющей мощностью в 530 л. с. и 670 Н·м крутящего момента, исходящими от двух электромоторов. Полный привод, как и у Tesla Model 3, обеспечивает обоим автомобилям отличное сцепление с дорогой.
Гонка по прямой между этими двумя сильными конкурентами была захватывающей и непредсказуемой. Оба автомобиля разгонялись молниеносно, демонстрируя свои впечатляющие характеристики.
В конечном итоге, BYD Seal вырвался вперед, выиграв гонку с небольшим отрывом.
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Источник: YouTube-канал CarWow
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Отзывы о Tesla Model 3 (1)
Автопилот суперский, управляется отлично
У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.
Себе всё равно возьму, но в лизинг.