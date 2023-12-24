Интересная гонка между двумя прямыми конкурентами на рынке электрокаров

Китайский седан BYD Seal бросил вызов Tesla Model 3 в гонке по прямой

Недавно два ведущих электромобиля BYD Seal и Tesla Model 3 сошлись в гонке по прямой, чтобы определить, кто из них быстрее и может претендовать на звание лидера рынка.

Tesla Model 3 Long Range, известный своей мощностью и производительностью, оснащен двумя электромоторами, выдающими 490 л. с. и 490 Н·м крутящего момента. С весом в 1840 килограммов, Model 3 является более легким соперником, но его стоимость также выше, чем у китайского конкурента.

BYD Seal, с другой стороны, весит 2055 килограммов, но обладает впечатляющей мощностью в 530 л. с. и 670 Н·м крутящего момента, исходящими от двух электромоторов. Полный привод, как и у Tesla Model 3, обеспечивает обоим автомобилям отличное сцепление с дорогой.

Гонка по прямой между этими двумя сильными конкурентами была захватывающей и непредсказуемой. Оба автомобиля разгонялись молниеносно, демонстрируя свои впечатляющие характеристики.

В конечном итоге, BYD Seal вырвался вперед, выиграв гонку с небольшим отрывом.

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Источник: YouTube-канал CarWow