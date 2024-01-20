Новейший электроседан BYD готовят для России? Его тестируют на морозе
Недавно в сети появились фотографии BYD YangWang U7, проходящего испытания в условиях экстремального холода. Автомобиль испытывают на севере Китая, во Внутренней Монголии, где температура может опускаться до -40 °С. Суровые климатические условия позволят выявить возможные недостатки и обеспечить надежную работу автомобиля в условиях русской зимы.
BYD YangWang U7 имеет следующие габариты: длина 5265 мм, ширина 1998 мм, высота 1517 мм, колесная база 3160 мм. Автомобиль отличается необычным дизайном и рекордной аэродинамикой (Cd 0,195). Электрическая силовая установка будет развивать более 1000 л. с.
К сожалению, никакие новые технические подробности на данный момент не разглашаются, но можно предположить, что BYD YangWang U7 будет хорошо адаптирован к территориям с холодным климатом.
Можно ожидать, что BYD YangWang U7 станет одним из флагманских автомобилей компании и будет конкурировать с такими моделями, как Nio ET7, Li Auto L9 и Xpeng P7.
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Источник: CarNewsChina.com
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