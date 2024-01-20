Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Tucson
20 января
Нарочно не придумаешь: и как он туда залез?
Tucson совершил неожиданный полет, который...
Заснеженный автомобиль
20 января
Эксперт рассказал, чем опасна езда на заснеженном автомобиле
Автоэксперт рассказал, почему езда на...
Смотрите, это советский вездеход, который до сих пор не превзойден! (видео)
20 января
Смотрите, это советский вездеход, который до сих пор не превзойден! (видео)
В документальном фильме показали не имеющий...

Новейший электроседан BYD готовят для России? Его тестируют на морозе

Появились фото испытаний нового BYD YangWang U7 в условиях экстремального холода

Недавно в сети появились фотографии BYD YangWang U7, проходящего испытания в условиях экстремального холода. Автомобиль испытывают на севере Китая, во Внутренней Монголии, где температура может опускаться до -40 °С. Суровые климатические условия позволят выявить возможные недостатки и обеспечить надежную работу автомобиля в условиях русской зимы.

BYD YangWang U7
BYD YangWang U7

BYD YangWang U7 имеет следующие габариты: длина 5265 мм, ширина 1998 мм, высота 1517 мм, колесная база 3160 мм. Автомобиль отличается необычным дизайном и рекордной аэродинамикой (Cd 0,195). Электрическая силовая установка будет развивать более 1000 л. с.

BYD YangWang U7
BYD YangWang U7
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Как выехать из сугроба – 6 приемов опытных водителей

К сожалению, никакие новые технические подробности на данный момент не разглашаются, но можно предположить, что BYD YangWang U7 будет хорошо адаптирован к территориям с холодным климатом.

Можно ожидать, что BYD YangWang U7 станет одним из флагманских автомобилей компании и будет конкурировать с такими моделями, как Nio ET7, Li Auto L9 и Xpeng P7.

Источник: CarNewsChina.com

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Weibo
20.01.2024
Фото:Weibo
Поделиться:
Оцените материал:
0