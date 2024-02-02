Создатель электрического УАЗа выпустил Spartan-2

MW Motors показала электрический Spartan-2 на базе индийского внедорожника

Чешская инжиниринговая компания MW Motors представила электрический внедорожник Spartan-2. Российские автомобилисты могут помнить эту компанию по их первому проекту Spartan, который являл собой электрифицированный УАЗ Hunter.

MWM Spartan-2

Переведенный на электротягу российский внедорожник чехи представили в 2020 году, в 2021-м образец презентовали на УАЗе уже как совместный проект, а осенью того же года УАЗ заявил о готовности начать мелкосерийную сборку на своих мощностях... По понятным причинам уже через полгода об этом никто не вспоминал, но MW Motors продолжила работать.

MWM Spartan-2

Новым партнером стал индийский бренд Force Motors, выпускающий рамные внедорожники «Гуркха», отчасти похожие на УАЗы и общим стилем, и наличием полного привода part-time.

MWM Spartan-2

Да и сценарий был разыгран тот же, что и с Хантером: ДВС под капотом заменили на электродвигатель. Авторы проекта заявляют, что учли опыт первого проекта и сделали силовую установку более производительной.

MWM Spartan-2

Электромотор получившегося внедорожника Spartan-2 развивает мощность 176 л.с. и недюженный крутящий момент в 1075 Нм. Батарея емкостью 57 кВт*ч дает запас хода на одной зарядке до 200 км. У электро-Хантера, напомним, «дальнобойность» составляла 200 км. Цены на Spartan-2 пока не называют.

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Источник: Автопоток