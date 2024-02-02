Создатель электрического УАЗа выпустил Spartan-2
Чешская инжиниринговая компания MW Motors представила электрический внедорожник Spartan-2. Российские автомобилисты могут помнить эту компанию по их первому проекту Spartan, который являл собой электрифицированный УАЗ Hunter.
Переведенный на электротягу российский внедорожник чехи представили в 2020 году, в 2021-м образец презентовали на УАЗе уже как совместный проект, а осенью того же года УАЗ заявил о готовности начать мелкосерийную сборку на своих мощностях... По понятным причинам уже через полгода об этом никто не вспоминал, но MW Motors продолжила работать.
Новым партнером стал индийский бренд Force Motors, выпускающий рамные внедорожники «Гуркха», отчасти похожие на УАЗы и общим стилем, и наличием полного привода part-time.
Да и сценарий был разыгран тот же, что и с Хантером: ДВС под капотом заменили на электродвигатель. Авторы проекта заявляют, что учли опыт первого проекта и сделали силовую установку более производительной.
Электромотор получившегося внедорожника Spartan-2 развивает мощность 176 л.с. и недюженный крутящий момент в 1075 Нм. Батарея емкостью 57 кВт*ч дает запас хода на одной зарядке до 200 км. У электро-Хантера, напомним, «дальнобойность» составляла 200 км. Цены на Spartan-2 пока не называют.
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Источник: Автопоток
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