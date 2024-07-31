Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Электросамокатчиков разделят на категории с целью контроля
31 июля
Электросамокатчиков разделят на категории с целью контроля
В России хотят разделить СИМ на личные и...
Электрокар Атом
31 июля
Салон электрокара Атом рассекретили
Появились официальные фото интерьера серийного...
Перевозки грузов ж/д в России хотят регулировать по принципу «вези или плати»
31 июля
Перевозки грузов ж/д в России хотят регулировать по принципу «вези или плати»
В Госдуме хотят сформировать...

Автоэксперт рассказал, из-за чего обвалится российский авторынок

Моржаретто: Дорогие кредиты и рост утильсбора могут обвалить продажи машин в РФ

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто высказал мнение, что негативный эффект от высокой ключевой ставки наложится на подорожание автомобилей из-за возможного повышения утильсбора. Вместе эти факторы могут обвалить продажи машин в России.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

ЦБ РФ на заседании 26 июля принял решение поднять ключевую ставку до 18%.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Ожидается, что утилизационный сбор на автомобили в РФ будет увеличен с 1 октября 2024 года. Так, при импорте машины с мотором от 1,0 до 2,0 литра утильсбор сейчас составляет 300 600 рублей, а после первого этапа индексации сумма сбора вырастет до 556 200 рублей.

«Сейчас может возникнуть эффект «купить машину сегодня на последние деньги, несмотря на дорогой кредит, потому что завтра к машине будет уже не подступиться». Это вполне может дать кратковременный рост продаж, однако затем произойдет серьезное падение», – прогнозирует эксперт.

При этом эксперты предполагают, что в этом году может быть продано 1,1 млн новых машин, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
31.07.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0