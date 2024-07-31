Автоэксперт рассказал, из-за чего обвалится российский авторынок
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто высказал мнение, что негативный эффект от высокой ключевой ставки наложится на подорожание автомобилей из-за возможного повышения утильсбора. Вместе эти факторы могут обвалить продажи машин в России.
ЦБ РФ на заседании 26 июля принял решение поднять ключевую ставку до 18%.
Ожидается, что утилизационный сбор на автомобили в РФ будет увеличен с 1 октября 2024 года. Так, при импорте машины с мотором от 1,0 до 2,0 литра утильсбор сейчас составляет 300 600 рублей, а после первого этапа индексации сумма сбора вырастет до 556 200 рублей.
«Сейчас может возникнуть эффект «купить машину сегодня на последние деньги, несмотря на дорогой кредит, потому что завтра к машине будет уже не подступиться». Это вполне может дать кратковременный рост продаж, однако затем произойдет серьезное падение», – прогнозирует эксперт.
При этом эксперты предполагают, что в этом году может быть продано 1,1 млн новых машин, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: «Известия»