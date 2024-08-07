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Почему нужно покупать новый автомобиль именно сейчас: эксперт знает ответ

Эксперт Моржаретто объяснил, почему осенью цены на рынке могут подняться на 10%

Цены на новые автомобили на авторынке России осенью могут вырасти, причем значительно, включая популярные модели, примерно на 10%, поэтому не стоит откладывать покупку машины, если стоит такой вопрос. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

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Комментируя ситуацию роста продаж автомобилей на фоне опасений покупателей их подорожания из-за грядущего повышения утильсбора, Моржаретто порассуждал о том, как дальше будет развиваться ситуация на рынке.

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«Насчет взлета продаж – это не совсем верно. Действительно, продажи увеличились по сравнению с прошлым годом, когда ситуация на рынке была непростой. По отношению к предыдущим месяцам динамика примерно та же самая. Дело в другом. Скорее всего, в августе и сентябре продажи будут плохими, поскольку имеются серьезные опасения, что правительство все-таки повысит утилизационный сбор этой осенью. Кроме того, повышаются и кредитные ставки», – объяснил эксперт.

По этой причине если есть необходимость приобретения новой машины, то лучше ее купить именно сейчас, рекомендует Моржаретто.

«Цены, скорее всего, вырастут, и вырастут значительно. Даже на самые ходовые машины рост цен составит примерно 10 %, а это серьезно. Если утильсбор повысится, то с октября продажи упадут из-за высоких цен», – прогнозирует эксперт.

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В таких условиях сложно предполагать, как будут разворачиваться события на отечественном рынке, подчеркивает Моржаретто. Особенно с учетом того, что при ежегодной индексации утильсбора на 15% за автомобиль с объемом двигателя от 1,0 до 2,0 л придется одного только утильсбора заплатить почти 1,5 млн рублей, констатирует эксперт.

Моржаретто осознает, что эти поступления пополнят бюджет страны, но непосредственно к утилизационному сбору они не имеют отношения, подытожил эксперт.

Оценка экспертов лаборатории

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Источник: Общественная служба новостей

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 159
07.08.2024
Фото:freepik / senivpetro
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