Минивэн Zeekr 009 проверили на безопасность
В КНР независимая организация C-NCAP, выступающая аналогом европейского EuroNCAP, проверила безопасность китайского электрического минивэна Zeekr 009. Автомобиль поставляют в РФ по схеме параллельного импорта.
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Эксперты оценили защиту водителя и пассажиров у этого автомобиля в 90,48%, а пешеходов – в 78,19%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 95,09%. В общей сложности Zeekr 009 заработал пять звезд безопасности.
При всех видах столкновений автомобиль продемонстрировал высокий уровень защиты водителя и пассажиров. Уточняется, что для пешеходов наивысшую опасность представляют боковые стойки и передняя часть капота.
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Источник: Autonews.ru