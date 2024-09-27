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Минивэн Zeekr 009 проверили на безопасность

Электрокар Zeekr 009 получил пять звезд безопасности в краш-тесте C-NCAP

В КНР независимая организация C-NCAP, выступающая аналогом европейского EuroNCAP, проверила безопасность китайского электрического минивэна Zeekr 009. Автомобиль поставляют в РФ по схеме параллельного импорта.

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Эксперты оценили защиту водителя и пассажиров у этого автомобиля в 90,48%, а пешеходов – в 78,19%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 95,09%. В общей сложности Zeekr 009 заработал пять звезд безопасности.

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При всех видах столкновений автомобиль продемонстрировал высокий уровень защиты водителя и пассажиров. Уточняется, что для пешеходов наивысшую опасность представляют боковые стойки и передняя часть капота.

Zeekr 009
Zeekr 009

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Zeekr
Количество просмотров 9
27.09.2024
Фото:Zeekr
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