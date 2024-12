Сразу 5 моделей популярного бренда подешевели в России. Из них 4 — кроссоверы

4 кроссовера и лифтбек от бренда Changan подешевели в России на 100 тыс. рублей

Сразу пять моделей китайского бренда Changan подешевели на рынке России благодаря прямым скидкам при условии полной оплаты автомобиля. Теперь выгода при покупке кроссоверов Changan CS75 Plus New, CS35 Plus New, Uni-S и Uni-K, а также лифтбека Uni-V составляет 100 тыс. рублей.

Прайс на кроссовер CS75 Plus New ранее повысили, теперь его можно купить с дисконтом в 100 тыс. рублей. Аналогичная ситуация с моделями CS35 Plus New, Uni-S, Uni-K и Uni-V – в декабре у них подорожали комплектации 2024 года, но прямые скидки сейчас выросли и на машины выпуска прошлого года.

Changan CS35 Plus New

В итоге последние стали дешевле на 100 тыс. рублей, при этом «свежие» с учетом декабрьского роста цен у CS35 Plus New стали доступнее на 70 тыс. рублей, у Uni-S – на 50 тыс. рублей, у Uni-V – на 80 тыс. рублей, а у Uni-K в исполнениях 2024 года скидки компенсировали недавнее подорожание.

Changan CS75 Plus New

Новые цены на автомобили Changan с учетом скидок теперь выглядят так:

CS75 Plus New – от 3,39 до 3,749 млн рублей;

C35 Plus New 2023 года – от 2,089 до 2,149 млн рублей;

C35 Plus New 2024 года – от 2,369 до 2,429 млн рублей;

Uni-S 2023 года – от 2,449 до 2,569 млн рублей;

Uni-S 2024 года – от 2,659 до 2,779 млн рублей;

Uni-V 2023 года – от 2,759 до 2,829 млн рублей;

Uni-V 2024 года – от 2,969 до 3,109 млн рублей;

Uni-K 2023 года – от 3,439 до 4,019 млн рублей;

Uni-K 2024 года – от 3,769 до 4,349 млн рублей.

Напомним, в декабре бренд Changan повысил цены на большинство своих моделей на 20-100 тыс. рублей. Подорожали, в частности, седаны Alsvin и EADO Plus, лифтбек Uni-V, пикап Hunter Plus, а также кроссоверы CS35 Plus New, CS75 Plus New, CS95 New, Uni-S и Uni-T, Uni-K.

Источник: avtonovostidnya.ru