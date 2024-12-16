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Хорошо знакомый проверенный кроссовер Toyota приятно подешевел

В России появились в продаже новые кроссоверы Toyota RAV4 по цене от 2,85 млн рублей

Популярный в России кроссовер Toyota RAV4 продолжают привозить в страну по альтернативным схемам. Цены на него стартуют от 2 850 066 рублей.

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За такую сумму «под ключ» под заказ автомобиль привезет фирма из Благовещенска. Уточняется, что кроссовер предлагается в комплектации Platinum, включающей кожаный салон, мультируль, цифровую приборку, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и так далее. Под капотом этого авто 2,0-литровый мотор мощностью 171 л.с., вариатор.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

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За 3,3 млн рублей кроссовер Toyota RAV4 можно заказать во Владивостоке. В Мурманске и Перми в наличии имеются модификации за 3 769 000 (с передним приводом) и за 4 050 000 рублей (с полным приводом).

В других российских городах стоимость Toyota RAV4 еще выше.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 690
16.12.2024 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+24