Хорошо знакомый проверенный кроссовер Toyota приятно подешевел

В России появились в продаже новые кроссоверы Toyota RAV4 по цене от 2,85 млн рублей

Популярный в России кроссовер Toyota RAV4 продолжают привозить в страну по альтернативным схемам. Цены на него стартуют от 2 850 066 рублей.

За такую сумму «под ключ» под заказ автомобиль привезет фирма из Благовещенска. Уточняется, что кроссовер предлагается в комплектации Platinum, включающей кожаный салон, мультируль, цифровую приборку, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и так далее. Под капотом этого авто 2,0-литровый мотор мощностью 171 л.с., вариатор.

Toyota RAV4

За 3,3 млн рублей кроссовер Toyota RAV4 можно заказать во Владивостоке. В Мурманске и Перми в наличии имеются модификации за 3 769 000 (с передним приводом) и за 4 050 000 рублей (с полным приводом).

В других российских городах стоимость Toyota RAV4 еще выше.

Toyota RAV4

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»