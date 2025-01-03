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Слияние с Honda спасет Nissan, а объединенная компания станет одной из крупнейших в мире

Reuters: Honda и Nissan ведут переговоры о возможном слиянии

Автомобильная промышленность Японии, когда-то доминирующая на мировом рынке, сегодня сталкивается с серьезными вызовами.

Давление со стороны Tesla и китайских автопроизводителей заставляет традиционные компании искать новые пути для выживания и адаптации. В этом контексте переговоры между Nissan и Honda о возможном слиянии выглядят как шаг, способный изменить правила игры.

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Согласно информации, опубликованной Reuters, Nissan и Honda ведут переговоры о более глубоком сотрудничестве, и создании гигантской компании стоимостью 54 миллиарда долларов. Это объединение позволит им производить 7,4 миллиона автомобилей в год, что сделает их третьей по величине автомобильной группой в мире, уступающей только Toyota и Volkswagen.

Ситуация для Nissan уже критическая: компания объявила о планах по сокращению 9000 рабочих мест и снижению мировых производственных мощностей на 20%. Падение продаж в ключевых рынках, таких как Китай и США, привело к ужасающему снижению прибыли во втором квартале на 85%. В таких условиях слияние с более стабильным конкурентом, таким как Honda, представляется жизненно необходимым.

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Однако Honda тоже не находится в идеальном положении. Несмотря на то, что компания имеет сильные позиции на рынке, ее финансовые показатели также начали ухудшаться.

Одним из возможных решений для Honda может стать выделение ее мотоциклетного бизнеса, что позволит создать более прочную финансовую базу за счет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Объединение с Nissan в виде холдинговой компании может стать важным шагом для достижения этой цели.

По данным Nikkei, в сделку в конечном итоге может быть включена и Mitsubishi Motors. Nissan является крупнейшим акционером Mitsubishi с долей в 24%.

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Источник: Reuters

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 281
03.01.2025 
Фото:Unsplash
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