Комплект шин и каско в подарок — бренд продлил акцию с выгодой до конца января

Бренд Soueast продлевает акцию на покупку кроссоверов с выгодой до ₽450 тысяч

Городской кроссовер Soueast S07 и флагманский Soueast S09 до конца января 2025 года можно приобрести с максимально возможной выгодой до 450 тыс. рублей в зависимости от модели. В подарок – каско и комплект шин, уточнили в пресс-службе бренда.

«Стоимость Soueast S09 с учетом специальных условий по трейд-ин (250 тыс. руб.) и при покупке в кредит (до 200 тыс. руб.) составит от 3,109 млн рублей. Клиенты, которые остановят свой выбор на автомобиле Soueast S07, смогут приобрести его по стоимости от 2,749 млн рублей с учетом выгод по трейд-ин (200 тыс. руб.) и при покупке в кредит (до 150 тыс. руб.)», – уточнили в пресс-службе.

Также в январе действуют уникальные кредитные программы с банками-партнерами со сниженными процентными ставками, включая автокредиты без первоначального взноса. А первые 500 покупателей автомобиля бренда Soueast получат в подарок фирменные аксессуары: зонт-трость, скребок для льда и детскую игрушку. Кроме того, до конца января 2025 года каждый новый клиент получит компенсацию полиса каско и комплект зимних шин.

Напомним, Soueast S07 на рынке РФ доступен в комплектациях Comfort и Premium, с бензиновым двигателем TGDI объемом 1.6 л мощностью 186 л.с. и 190 л.с., с двумя типами коробки передач (7-ступенчатый преселективный робот в варианте с передним приводом и 8-ступенчатый автомат – с полным приводом).

Soueast S07

Флагманская модель Soueast S09 доступна в трех комплектациях Comfort, Comfort Plus и Premium. Под капотом – два бензиновых двигателя, два варианта трансмиссии (7-ступенчатой роботизированной коробкой передач в комплектациях Comfort и Comfort Plus и 8-ступенчатой в комплектации Premium). Также покупателям доступны автомобили с полным приводом (Premium) и с передним (Comfort, Comfort Plus).

Все автомобили бренда адаптированы к российским условиям и имеют набор «теплых» опций: обогрев зеркал заднего вида, лобового стекла, передних кресел (спинка + подушка), сидений второго ряда, рулевого колеса и форсунок омывателя лобового стекла.

Источник: пресс-служба Soueast