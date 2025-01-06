Как уменьшить расход бензина зимой — приемы опытных водителей

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Эксперт «За рулем» Колодочкин рассказал, как сэкономить топливо в холода

Вопрос экономии топлива, активно прибавляющего в цене, практически всегда заботит автовладельцев. Эксперт «За рулем» Колодочкин дал несколько советов, как сэкономить топливо в холода.

Так, прежде всего он рекомендует очищать авто от снега. Сугроб на крыше не только увеличивает массу автомобиля и ухудшает аэродинамические показатели — факторы, которые непосредственно влияют на расход топлива.

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К тому же неубранный снег на ходу может полететь в движущийся сзади автомобиль или съехать при резком торможении на ветровое стекло и перекрыть вам обзор. Если зимой не пользуетесь багажником на крыше, его тоже лучше снять. Он не только ухудшает аэродинамику, но и мешает убирать снег, отмечает Колодочкин.

Совет эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт журнала «За рулем»:

В холода падает и давление воздуха в шинах. Оно уменьшается на 0,1 атмосферы (10 кПа) при снижении температуры на 10 °C.

Из-за низкого давления в шинах не только увеличивается расход топлива, но и ухудшаются устойчивость и управляемость автомобиля. Поэтому желательно время от времени проверять давление в шинах и при необходимости подкачивать колеса.

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С прочими советами можно подробно ознакомиться в материале эксперта.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 14
06.01.2025 
Фото:freepik / freepik
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