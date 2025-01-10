Депутаты Госдумы оценили новую Lada Aura

Депутат ГД Морозов рассказал, как улучшить седан Lada Aura

Главы комитетов ГД РФ рассказали о впечатлениях от поездок на автомобиле Lada Aura. Так, глава комитета по контролю Олег Морозов среди минусов машины отметил, что заднее сиденье не имеет регулировок. Также он высказал мнение, что шумоизоляция у Lada Aura лучше, чем в штатной Весте, но все же требует доработок.

«Если разрешат в гараже, то готов проделать эксперимент и за свои средства это сделать», – сообщил Морозов.

При этом он заметил – мотора мощностью 122 л.с. для города более чем достаточно и в потоке, и для обгонов.

Председатель комитета по культуре Ольга Казакова рассказала, что автомобиль удобный, салон большой и вместительный. Также она сравнила Lada Aura с иномарками. По словам Казаковой, Aura такая же удобная, как те импортные машины, которыми она пользовалась по ходу профессиональной деятельности.

Lada Aura

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Источник: Daily Storm