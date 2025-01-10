#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Депутаты Госдумы оценили новую Lada Aura

Депутат ГД Морозов рассказал, как улучшить седан Lada Aura

Главы комитетов ГД РФ рассказали о впечатлениях от поездок на автомобиле Lada Aura. Так, глава комитета по контролю Олег Морозов среди минусов машины отметил, что заднее сиденье не имеет регулировок. Также он высказал мнение, что шумоизоляция у Lada Aura лучше, чем в штатной Весте, но все же требует доработок.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«Если разрешат в гараже, то готов проделать эксперимент и за свои средства это сделать», – сообщил Морозов.

Рекомендуем
Рама, почти 5 метров в длину, клиренс 217 мм, 250 сил… И всего за 2 млн рублей!

При этом он заметил – мотора мощностью 122 л.с. для города более чем достаточно и в потоке, и для обгонов.

Председатель комитета по культуре Ольга Казакова рассказала, что автомобиль удобный, салон большой и вместительный. Также она сравнила Lada Aura с иномарками. По словам Казаковой, Aura такая же удобная, как те импортные машины, которыми она пользовалась по ходу профессиональной деятельности.

Lada Aura
Lada Aura

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Daily Storm

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 360
10.01.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Aura

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв