Депутаты Госдумы оценили новую Lada Aura
Главы комитетов ГД РФ рассказали о впечатлениях от поездок на автомобиле Lada Aura. Так, глава комитета по контролю Олег Морозов среди минусов машины отметил, что заднее сиденье не имеет регулировок. Также он высказал мнение, что шумоизоляция у Lada Aura лучше, чем в штатной Весте, но все же требует доработок.
«Если разрешат в гараже, то готов проделать эксперимент и за свои средства это сделать», – сообщил Морозов.
При этом он заметил – мотора мощностью 122 л.с. для города более чем достаточно и в потоке, и для обгонов.
Председатель комитета по культуре Ольга Казакова рассказала, что автомобиль удобный, салон большой и вместительный. Также она сравнила Lada Aura с иномарками. По словам Казаковой, Aura такая же удобная, как те импортные машины, которыми она пользовалась по ходу профессиональной деятельности.
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Источник: Daily Storm