В Россию привезли надежную Kia с богатым оснащением: известна цена
Дилер привез в Россию рестайлинговый Kia K8 за 4,8 млн рублей
Дилер привез в Россию по параллельным каналам рестайлинговый корейский седан Kia K8 за 4 797 000 руб. Уточняется, что машину предлагают привезти под заказ.
Kia K8
Kia K8 в России предлагают в комплектации Signature Black с бензиновым мотором объемом 2,5 литра и мощностью 198 л.с., АКП. Привод передний.
У автомобиля десять подушек безопасности, есть основные системы помощи водителю, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и множество других опций.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.
Kia K8
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Источник: Autonews.ru
Фото:Kia
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14.01.2025
Фото:Kia
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