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В Россию привезли надежную Kia с богатым оснащением: известна цена

Дилер привез в Россию рестайлинговый Kia K8 за 4,8 млн рублей

Дилер привез в Россию по параллельным каналам рестайлинговый корейский седан Kia K8 за 4 797 000 руб. Уточняется, что машину предлагают привезти под заказ.

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Kia K8
Kia K8

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Kia K8 в России предлагают в комплектации Signature Black с бензиновым мотором объемом 2,5 литра и мощностью 198 л.с., АКП. Привод передний.

У автомобиля десять подушек безопасности, есть основные системы помощи водителю, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и множество других опций.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Kia K8
Kia K8

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 114
14.01.2025 
Фото:Kia
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