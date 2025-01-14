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Новый рамный внедорожник Toyota с гарантией теперь в России: известна цена

В РФ появились в продаже новые Toyota Land Cruiser Prado 250 по цене от ₽8,6 млн

Новые внедорожники Toyota Land Cruiser Prado 250 в ассортименте представлены у российских дилеров в различных комплектациях и с разными моторами. В зависимости от города, дилера и комплектации стоимость автомобиля в наличии варьируется в пределах от 8,6 млн до 12,3 млн руб.

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Toyota Land Cruiser Prado 250
Toyota Land Cruiser Prado 250

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Дешевый Land Cruiser Prado в простой комплектации с круглой оптикой приобрести не получится, в продаже есть только версии First Edition, стоимость которых без учета скидок составляет примерно 12,3 млн руб. У автомобилей есть вентиляция сидений второго ряда, топовая музыка JBL, кожаный салон, двигатель объемом 2,4 л. Уточняется, что в Казахстане такие авто стоят около 9 млн рублей.

Toyota Land Cruiser Prado 250
Toyota Land Cruiser Prado 250

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Около половины Land Cruiser Prado 250 предлагаются в России с турбодизелем по цене от 10 млн до 12,3 млн руб. Такие автомобили массово завозятся в страну по альтернативным каналам крупными дилерами с предоставлением неофициальной гарантии на 100 тыс. км и уже оформленным ПТС.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 6956
14.01.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.
+6