В России стартуют продажи нового семейного кроссовера

Новый кроссовер Haval H7 выйдет на российский рынок в первой половине 2025 года

Новый кроссовер Haval H7 выйдет на рынок РФ в первой половине текущего года. Уточняется, что автомобиль будет доступен в трех комплектациях.

Haval H7

Длина кроссовера равна 4705 мм, под капотом мотор объемом 2,0 л мощностью 192 л.с., 7-ступенчатый робот. Автомобиль оснащен системой полного привода с межосевой электронно-управляемой муфтой. Предусмотрено девять режимов вождения, блокировка заднего дифференциала и система поддержания постоянной скорости на бездорожье.

Интерьер Haval H7

Среди опций мультимедийный экран диагональю 14,6 дюйма, голосовое управление, система кругового обзора, шесть подушек безопасности и многое другое.

Кроссовер адаптировали для России. Среди изменений указана регулировка ремней передних пассажиров по высоте, увеличенный бачок омывающей жидкости до 4,5 л, АКБ увеличенной емкости до 70 Ач, усиленная антикоррозийная обработка кузова, пакет теплых опций и другое.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: Haval