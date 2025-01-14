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В России стартуют продажи нового семейного кроссовера

Новый кроссовер Haval H7 выйдет на российский рынок в первой половине 2025 года

Новый кроссовер Haval H7 выйдет на рынок РФ в первой половине текущего года. Уточняется, что автомобиль будет доступен в трех комплектациях.

Haval H7
Haval H7

Длина кроссовера равна 4705 мм, под капотом мотор объемом 2,0 л мощностью 192 л.с., 7-ступенчатый робот. Автомобиль оснащен системой полного привода с межосевой электронно-управляемой муфтой. Предусмотрено девять режимов вождения, блокировка заднего дифференциала и система поддержания постоянной скорости на бездорожье.

Интерьер Haval H7
Интерьер Haval H7

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Среди опций мультимедийный экран диагональю 14,6 дюйма, голосовое управление, система кругового обзора, шесть подушек безопасности и многое другое.

Кроссовер адаптировали для России. Среди изменений указана регулировка ремней передних пассажиров по высоте, увеличенный бачок омывающей жидкости до 4,5 л, АКБ увеличенной емкости до 70 Ач, усиленная антикоррозийная обработка кузова, пакет теплых опций и другое.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: Haval

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Ушакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 8966
14.01.2025 
Фото:Haval
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Отзывы о Haval H7 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H7  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
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