Пожалуй, самый безумный (и красивый!) экспонат выставки CES

Компания Italdesign представила в США футуристичный концепт Quintessenza

На проходящей в США масштабной автовыставке CES чего только не нет. Но некоторые машины все-таки стоят сильно особняком – и как будто чуть выше. Один из таких единичных случаев – концепт, название которого автоматический переводчик на русский забавным образом трансформирует в «квинтэссенцию итальянского дизайна», Italdesign Quintessenza. И это довольно точно!

Избегнув участи многих культовых итальянских ателье в 2010-х, компания Italdesign не только не разорилась, но открыла новую студию в Детройте и представила реально квинтэссенцию всего своего потенциала. В ней они скрестили внедорожник, суперкар и пикап.

С длиной больше, чем у огромного Ford F-150, эта машина спереди имеет эффектные двери-крылья, в в задней части – как бы кузов, в котором стоят два раздельных кресла. Когда вы приезжаете к месту отдыха, эти кресла разворачиваются на 180 градусов, а между ними «въезжает» минибар с холодильником, который в обычное время (в движении) служит центральной консолью между передними сиденьями!

Силовая установка из трех электродвигателей питается от батареи мощностью 150 кВт*ч. По предварительным данным, суммарная мощность составляет 777 л.с., а разгон до «сотни» будет занимать менее трех секунд. Подвеска регулируемая: выехав с бездорожья на шоссе, можно снизить клиренс с нереальных 30 см до «всего» 20, а также опустить передний сплиттер... Кто может заинтересоваться таким проектом? Поговаривают, что это может быть Subaru.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Car and Driver