Полный привод и просторный 7-местный салон — в Россию приехал идеальный семейный кроссовер

Полноприводная версия Skoda Kodiaq 2024 доступна в РФ по цене 4,95 млн рублей

В этом году российский автопром пополнился долгожданной новинкой — новым полноприводным Skoda Kodiaq 2024. Этой моделью второго поколения производитель вновь подтверждает свой статус одного из лидеров в сегменте SUV.

Skoda Kodiaq 2024

Особенно радует, что теперь доступна 7-местная версия, что делает Kodiaq отличным выбором для семейных поездок и активного отдыха.

Skoda Kodiaq 2024

Новый Kodiaq привлекает внимание своим современным и стильным дизайном. Внешний вид автомобиля стал более агрессивным и динамичным благодаря обновленной решетке радиатора и изящным светодиодным фарам. Внутри автомобиля вас ждет просторный салон, который с легкостью вмещает до семи пассажиров.

Под капотом нового Kodiaq установлен 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 186 л. с. Этот мотор обеспечивает отличную динамику и уверенное поведение на дороге. Работает он в паре с фирменной роботизированной коробкой передач, которая обеспечивает плавные переключения и высокую экономичность. Полный привод реализуется за счет муфты Haldex пятого поколения.

Skoda Kodiaq 2024

На российском рынке Kodiaq 2024 представлен в нескольких комплектациях. Комплектация Luxury за 4,95 млн рублей предлагает множество современных функций, таких как адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, электрорегулировки и подогрев передних кресел. Панорамная крыша с люком добавляет ощущение простора, а 19-дюймовые колесные диски придают автомобилю солидный вид.

Интерьер Skoda Kodiaq 2024

Комплектация Sportline Plus II за 5,95 млн рублей включает в себя дополнительные опции, такие как система кругового обзора, сиденья с комбинированной обивкой и улучшенная медиасистема с более крупным экраном.

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Источник: SpeedMe