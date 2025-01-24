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До сотни китайских дилеров могут закрыться в этом году

РОАД: в России закроются десятки китайских дилерских центров в 2025 году

В 2025 году в России закроются десятки дилерских центров китайских автомобильных марок, сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции.

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По его словам, речь идет о закрытии нескольких десятков, возможно, до ста центров.

«Уже сегодня в Москве мы отмечаем закрытие дилерских центров. Кто-то написал такую радикальную цифру, как 500 китайских дилерских центров закроется. Нет, мы не ожидаем такого количества. Мы видим, что несколько десятков дилерских центров, если не сотня, <…> закроются», — сказал Подщеколдин.

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Согласно данным ассоциации, на 1 декабря 2024 года в России насчитывалось 2754 дилерских центра китайских брендов. В 2024 году было открыто около 600 новых центров. В то же время, по информации РОАД, продажи китайских легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2024 году составили 962 тысячи единиц, что на 70% больше по сравнению с 2023 годом (565 тысяч автомобилей). Доля китайских автомобилей на российском рынке в 2024 году достигла 53%.

Интересно, что на рынке автомобилей с пробегом лидируют Lada 2107, Kia Rio, Lada 2114, Hyundai Solaris - ни одного «китайца» среди нех нет.

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Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Количество просмотров 10
24.01.2025 
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