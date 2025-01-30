Самый долговечный внедорожник в мире привезли в РФ: известна цена

В России появились в продаже новые Toyota Sequoia по цене от 11,5 млн рублей

В России продолжаются продажи новых внедорожников Toyota Sequoia. Эти машины славятся своей долговечностью и регулярно входят в списки самых надежных SUV в мире.

Стоимость нового Toyota Sequoia в 2025 году стартует от 11,48 млн рублей. Внедорожники доступны как в наличии, так и под заказ, а сроки доставки составляют 1-2 месяца.

Toyota Sequoia

За 11,48 млн предлагается Toyota Sequoia Limited. У автомобиля кожаный салон с перфорацией, мультимедиа с большим сенсором, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора и другие опции.

Варианты комплектаций и стоимость различаются в зависимости от региона. Так, в российской столице цены на внедорожник начинаются от 13,99 млн рублей, а самые дорогие версии с обвесом TRD Pro стоят 22,16 млн рублей.

Интерьер Toyota Sequoia

Toyota Sequoia в разных комплектациях есть в продаже в ряде российских городов. Внедорожник оснащается гибридным силовым агрегатом i-Force Max, включающим 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и электродвигатель, АКП. Общая мощность равна 437 л.с. Уточняется, что полный привод идет в стандартной комплектации.

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Источник: Автоновости дня