В Россию вернулся один из самых надежных японских кроссоверов по приемлемой цене

Кроссоверы Honda CR-V поступили в продажу в России по цене от 3,3 млн рублей

После длительного перерыва на российском рынке вновь появился один из самых любимых и надежных компактных кроссоверов – Honda CR-V.

На данный момент цены на Honda CR-V стартуют от 3 300 000 рублей, что делает его более привлекательным вариантом по сравнению с некоторыми китайскими конкурентами. Например, новый Geely Atlas с передним приводом обойдется минимум в 3 517 190 рублей, а Jaecoo J7 в самой базовой комплектации с полным приводом – от 3 589 900 рублей.

Honda CR-V

Honda CR-V 2024 года выпуска предлагает богатую комплектацию, которая включает в себя множество современных функций и технологий. За минимальные 3 300 000 рублей потенциальные покупатели могут рассчитывать на такие опции, как мульти-руль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, панорамная крыша с люком, подогревы сидений, мультимедиа с сенсорным дисплеем, климат-контроль и камера заднего вида.

Под капотом нового Honda CR-V установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 193 л.с. Этот двигатель работает в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом, обеспечивая отличную динамику и экономию топлива.

Интерьер Honda CR-V

На сегодняшний день Honda CR-V доступен как из наличия, так и под заказ. Из наличия в Москве можно найти предложения по цене от 3 990 000 рублей за версию с тем же 193-сильным двигателем. Однако, стоит отметить, что цены на заказные автомобили могут значительно варьироваться в зависимости от региона. Например, в Красноярске, Новокузнецке и Новосибирске стоимость может достигать 5 500 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня