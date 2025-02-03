Новый корейский семейный кроссовер доступен в России: известны цены

Дилеры привезли в Россию новые Hyundai Palisade по цене от 7,1 млн рублей

Дилеры в России уже продают представленный в конце 2024 года кроссовер Hyundai Palisade. Ключевой особенностью автомобиля стал 9-местный салон. Это значительный показатель для семейного внедорожника, позволяющий с комфортом перевозить большое количество пассажиров.

Hyundai Palisade

Дилер в Симферополе за 7,95 млн рублей продает Palisade из наличия в комплектации Caligraphy с 281-сильным бензиновым мотором объемом 2.5 литра и АКП, привод передний. В Ростове предлагается Palisade с аналогичным силовым агрегатом, но привод полный. Этот экземпляр стоит 9,35 млн рублей.

Под заказ кроссовер предлагают привезти по цене от 7,1 до 11,4 млн рублей в зависимости от типа силовой установки, комплектации и места доставки. Все продавцы заявляют, что цена указана с учетом всех расходов для постановки машины на учёт.

Hyundai Palisade

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Источник: «Российская газета»