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23 февраля за парковку в столице денег не возьмут

Собянин: в День защитника Отечества парковки в Москве будут бесплатными

В День защитника Отечества автомобилисты Москвы смогут бесплатно оставлять свои машины на всех уличных парковках города, включая зоны с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также участки с динамическим ценообразованием.

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Однако, как отметил мэр в своем ТГ-канале, автостоянки со шлагбаумами останутся платными. В преддверии праздника столичные улицы украсят праздничными плакатами и флаговыми конструкциями. На 250 цифровых экранах и медиафасадах зданий на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице горожане смогут увидеть тематические видеопоздравления.

Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства проведут профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, заменив запальники и проверив работоспособность всех систем.

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Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
19.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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