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Южнокорейский бренд не рассматривает вариант возвращения в Россию

В Hyundai опровергли информацию о возможном возвращения на рынок России

Компания Hyundai Motor опровергла сообщения СМИ о возможном возвращении на рынок России. Представители бренда заявили, что на текущий момент никаких шагов в этом направлении не сделано.

«После продажи завода (в России – ред.) мы не делали никаких шагов. Сейчас не ведется никакого обсуждения по этому поводу. Нам нечего заявить по этому поводу кроме того, что мы продали завод», – заявили в компании.
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Бренд Hyundai покинул Россию в начале 2024 года, активы приобрела компания из Петербурга «Арт-Финанс» (материнская компания группы АГР). По условиям сделки обратный выкуп активов возможен в течение двух лет после продажи.

Представители Hyundai отметили, что находятся в растерянности из-за распространения в ряде СМИ информации, не соответствующей действительности.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
21.02.2025 
Фото:Unsplash
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