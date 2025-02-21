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Мантуров рассказал, какие автобренды смогут вернуться в Россию

Вице-премьер Мантуров: Смогут вернуться те бренды, в которых заинтересована РФ

Отвечая на вопрос журналистов, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия допустит на свой рынок те компании, в каких заинтересована сама.

По слова министра, в РФ за время санкций серьезно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки. Сейчас в важнейших для нашего технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС, сказал Мантуров.

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Он заметил, что сейчас со стороны российских участников сформированы условия по локализации, передаче технологий и контролю над совместными с иностранцами проектами.

«От этих принципов мы отступать не станем, и это та реальность, которую иностранным компаниям придется иметь в виду», – подытожил министр.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
21.02.2025 
Фото:Depositphotos
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