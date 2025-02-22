#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Vesta
24 февраля
Стала известна цена Lada Vesta с новой коробкой передач
Дилер Lada раскрыл стоимость Lada Vesta с новой...
В кабмине отреагировали на возможное возвращение иностранных автобрендов в РФ
24 февраля
В кабмине отреагировали на возможное возвращение иностранных автобрендов в РФ
Мантуров: Зарубежным автобрендам будет непросто...
От УАЗа Хантер до Haval H5: самые доступные рамные внедорожники
24 февраля
От УАЗа Хантер до Haval H5: самые доступные рамные внедорожники
Топ-5 самых дешевых рамных внедорожников в...

В Россию вернулся привычный надежный европейский хэтчбек: известна цена

Российские дилеры предлагают Dacia Sandero Stepway по цене 2,65 млн рублей

На одном из крупных онлайн-классифайдов появилось объявление о продаже совершенно нового Dacia Sandero Stepway за внушительную сумму – 2 650 000 рублей.

Это европейская версия популярного хэтчбека Sandero третьего поколения, растаможенная и готовая к регистрации.

Dacia Sandero Stepway
Dacia Sandero Stepway
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
199 л.с., 8-ступенчатая АКП и 92-й бензин: тестируем семейный кроссовер

Для многих россиян Renault Sandero Stepway был синонимом доступного и практичного автомобиля. Модель, производившаяся на АВТОВАЗе, завоевала свою популярность благодаря удачному сочетанию цены и качества.

Однако после ухода Renault с российского рынка, будущее Sandero Stepway на российском рынке стало туманным. Прототипы третьего поколения, собранные в Тольятти еще прошлой осенью, так и остались незапущенными в серию. Планируемый летний релиз 2022 года так и не состоялся.

Интерьер Dacia Sandero Stepway
Интерьер Dacia Sandero Stepway

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Теперь же, благодаря импорту из Европы под брендом Dacia, у российских покупателей появилась возможность приобрести этот автомобиль. Предлагаемый экземпляр выглядит весьма привлекательно.

За 2 650 000 рублей покупатель получает хэтчбек с 1,0-литровым 90-сильным турбомотором и шестиступенчатой механической коробкой передач. Это не базовая комплектация. На фотографиях отчетливо видны мультимедийная система с русифицированным интерфейсом и сенсорным дисплеем, мультируль с отделкой эко-кожей, центральный подлокотник, кондиционер, электростеклоподъемники и USB-разъем. Наличие круиз-контроля и заводского навигатора добавляют комфорта и функциональности.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Dacia
Количество просмотров 91
22.02.2025 
Фото:Dacia
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Renault Sandero (6)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
0