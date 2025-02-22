В Россию вернулся привычный надежный европейский хэтчбек: известна цена

Российские дилеры предлагают Dacia Sandero Stepway по цене 2,65 млн рублей

На одном из крупных онлайн-классифайдов появилось объявление о продаже совершенно нового Dacia Sandero Stepway за внушительную сумму – 2 650 000 рублей.

Это европейская версия популярного хэтчбека Sandero третьего поколения, растаможенная и готовая к регистрации.

Dacia Sandero Stepway

Для многих россиян Renault Sandero Stepway был синонимом доступного и практичного автомобиля. Модель, производившаяся на АВТОВАЗе, завоевала свою популярность благодаря удачному сочетанию цены и качества.

Однако после ухода Renault с российского рынка, будущее Sandero Stepway на российском рынке стало туманным. Прототипы третьего поколения, собранные в Тольятти еще прошлой осенью, так и остались незапущенными в серию. Планируемый летний релиз 2022 года так и не состоялся.

Интерьер Dacia Sandero Stepway

Теперь же, благодаря импорту из Европы под брендом Dacia, у российских покупателей появилась возможность приобрести этот автомобиль. Предлагаемый экземпляр выглядит весьма привлекательно.

За 2 650 000 рублей покупатель получает хэтчбек с 1,0-литровым 90-сильным турбомотором и шестиступенчатой механической коробкой передач. Это не базовая комплектация. На фотографиях отчетливо видны мультимедийная система с русифицированным интерфейсом и сенсорным дисплеем, мультируль с отделкой эко-кожей, центральный подлокотник, кондиционер, электростеклоподъемники и USB-разъем. Наличие круиз-контроля и заводского навигатора добавляют комфорта и функциональности.

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Источник: Автоновости дня