В Россию привезли необычную и хорошо оснащенную версию Kia Sportage: известна цена

Новые Kia Sportage Ace предлагаются в России по цене от 2,7 млн рублей

Kia Sportage Ace, предлагаемая с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 161 л.с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом, завоевывает популярность, но при этом демонстрирует значительные региональные колебания цен.

Несколько месяцев назад старт продаж Kia Sportage Ace ознаменовался ценой от 2 850 000 рублей. Сейчас же, благодаря снижению стоимости, его можно приобрести за сумму от 2 700 000 рублей.

Kia Sportage Ace

На практике, стоимость Kia Sportage Ace существенно варьируется в зависимости от региона и комплектации. Так, в Новосибирске предлагается вариант в максимальной комплектации с панорамной крышей, круговым обзором на 360 градусов, электроприводом сидений и другими опциями всего за 2 690 000 рублей. Однако, важно отметить, что это цена с учетом льготного утильсбора, электронного ПТС (ЭПТС) и СБКТС (сбор за утилизацию транспортного средства), и автомобиль предлагается под заказ.

В наличии же автомобиль найти сложнее и дороже. В Хабаровске аналогичный Kia Sportage Ace, но уже с наличием панорамной крыши с люком, рейлингами, бесключевым доступом, кожаным рулем, цифровой приборной панелью и камерами кругового обзора, стоит 3 249 000 рублей. Еще дороже – в Красноярске (3 449 000 рублей) и, наконец, самый дорогой вариант – в Иваново, где цена достигает 3 733 500 рублей за автомобиль с двухлетней гарантией.

Интерьер Kia Sportage Ace

Стоит отметить, что даже с учетом региональных различий, Kia Sportage Ace выглядит весьма привлекательно на фоне конкурентов. Сравнение с Jaecoo J7 (от 2 959 900 рублей), Jetour X70 Plus (от 2 999 900 рублей) и Geely Atlas (от 3 517 190 рублей) показывает, что Kia Sportage Ace предлагает более выгодное соотношение цены и оснащения, особенно в базовых комплектациях.

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Источник: Автоновости дня