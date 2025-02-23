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В Россию привезли необычную и хорошо оснащенную версию Kia Sportage: известна цена

Новые Kia Sportage Ace предлагаются в России по цене от 2,7 млн рублей

Kia Sportage Ace, предлагаемая с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 161 л.с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом, завоевывает популярность, но при этом демонстрирует значительные региональные колебания цен.

Несколько месяцев назад старт продаж Kia Sportage Ace ознаменовался ценой от 2 850 000 рублей. Сейчас же, благодаря снижению стоимости, его можно приобрести за сумму от 2 700 000 рублей.

Kia Sportage Ace
Kia Sportage Ace
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На практике, стоимость Kia Sportage Ace существенно варьируется в зависимости от региона и комплектации. Так, в Новосибирске предлагается вариант в максимальной комплектации с панорамной крышей, круговым обзором на 360 градусов, электроприводом сидений и другими опциями всего за 2 690 000 рублей. Однако, важно отметить, что это цена с учетом льготного утильсбора, электронного ПТС (ЭПТС) и СБКТС (сбор за утилизацию транспортного средства), и автомобиль предлагается под заказ.

В наличии же автомобиль найти сложнее и дороже. В Хабаровске аналогичный Kia Sportage Ace, но уже с наличием панорамной крыши с люком, рейлингами, бесключевым доступом, кожаным рулем, цифровой приборной панелью и камерами кругового обзора, стоит 3 249 000 рублей. Еще дороже – в Красноярске (3 449 000 рублей) и, наконец, самый дорогой вариант – в Иваново, где цена достигает 3 733 500 рублей за автомобиль с двухлетней гарантией.

Интерьер Kia Sportage Ace
Интерьер Kia Sportage Ace

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Стоит отметить, что даже с учетом региональных различий, Kia Sportage Ace выглядит весьма привлекательно на фоне конкурентов. Сравнение с Jaecoo J7 (от 2 959 900 рублей), Jetour X70 Plus (от 2 999 900 рублей) и Geely Atlas (от 3 517 190 рублей) показывает, что Kia Sportage Ace предлагает более выгодное соотношение цены и оснащения, особенно в базовых комплектациях.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 11
23.02.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-29