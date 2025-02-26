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Каким будет новое поколение популярной модели Audi: подробности

Компания Audi анонсировала новое поколение A6 Avant

Компания Audi опубликовала официальное фото-тизер нового поколения универсала A6 Avant и назвала дату презентации автомобиля. Мировая премьера Audi A6 Avant пройдет 4 марта.

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В сообщении автоконцерна сказано, что спустя почти 50 лет после дебюта Audi 100 Avant на рынок выходит новое поколение A6. Это первоклассный автомобиль в сегменте полноразмерных машин премиум-класса.

У нового поколения универсала будет элегантный дизайн и аэродинамичный кузов, а также сочетание спортивности с высоким уровнем комфорта. Предварительно, A6 получит два двигателя на выбор, объемом 2 и 3 литра.

Audi A6
Audi A6

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

Источник: Audi

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Audi
Количество просмотров 13
26.02.2025 
Фото:Unsplash | Audi
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