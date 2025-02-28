Бывший завод Hyundai в России выпустил 26 тыс. авто
За год с начала запуска «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге собрал более 26 тысяч автомобилей марки Solaris. В феврале 2024 года экс-завод Hyundai возобновил свою работу, а на рынок был выведен новый российский бренд Solaris.
Сейчас он представлен четырьмя моделями: HC, HS, KRS и KRX. Завод успешно развивается, обеспечивая выпуск автомобилей по технологии полного производственного цикла.
Уточняется, что модель Solaris HS вошла в топ-3 самых продаваемых седанов России в 2024 году. С запуска производства была расширена локализация, включая использование российской стали и внедрение отечественных компонентов и разработок.
Компания смогла не только сохранить имеющихся работников, но и запустить программу по найму новых специалистов.
Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.
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Источник: пресс-служба компании «АГР»